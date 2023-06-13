Der Fall Ashley McArthurJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 1: Der Fall Ashley McArthur
43 Min.Folge vom 13.06.2023
In Pensacola steht Ashley McArthur vor Gericht: Sie ist wegen Mordes an ihrer besten Freundin Taylor Wright angeklagt. Das Opfer hat der Beschuldigten eine hohe Geldsumme zur sicheren Verwahrung anvertraut. Als Taylor an dem Tag, an dem sie das Geld von ihrer Freundin zurückhaben möchte, plötzlich spurlos verschwindet, fällt der Verdacht schnell auf Ashley. Doch ist die zierliche Frau überhaupt zu einem Mord fähig?
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited