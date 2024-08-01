Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 11: Kalte Asche
43 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12
Als der Jazz-Musiker Scott Sessions im Februar 2020 nicht zu einem Auftritt erscheint, wird er als vermisst gemeldet. Die Polizei findet seine Leiche einige Tage später in einem Waldstück und nimmt sofort die Ermittlungen auf. Der letzte Aufenthaltsort des Mordopfers war das Haus seiner Freundin Heather Frank - doch auch Heather ist spurlos verschwunden ...
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited