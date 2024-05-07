Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Der charismatische Mörder

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 07.05.2024
Der charismatische Mörder

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 6: Der charismatische Mörder

43 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12

Die wohlhabende Öl-Erbin Jill Halliburton Su wird erstochen in der Badewanne ihres Hauses gefunden. Ihr Sohn Justin verständigt den Notruf und wird schnell selbst zum Verdächtigen. Die Ermittler erhöhen den Druck auf den 20-Jährigen, der seine Unschuld beteuert. Ein DNA-Test liefert schließlich eine neue Spur, die zu Dayonte Resiles führt ...

