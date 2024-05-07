Der charismatische MörderJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 6: Der charismatische Mörder
43 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Die wohlhabende Öl-Erbin Jill Halliburton Su wird erstochen in der Badewanne ihres Hauses gefunden. Ihr Sohn Justin verständigt den Notruf und wird schnell selbst zum Verdächtigen. Die Ermittler erhöhen den Druck auf den 20-Jährigen, der seine Unschuld beteuert. Ein DNA-Test liefert schließlich eine neue Spur, die zu Dayonte Resiles führt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited