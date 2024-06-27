Der Tod einer AustauschstudentinJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Der Tod einer Austauschstudentin
43 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 12
Die chinesische Austauschstudentin Mengqi Ji scheint ihr Glück in Columbia, Missouri, gefunden zu haben. An der Universität lernt sie Joe Elledge kennen, den sie später heiratet und mit dem sie ein Kind bekommt. Doch im Oktober 2019 verschwindet Mengqi spurlos und lässt ihre einjährige Tochter zurück. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach der jungen Mutter und nimmt schließlich ihren Ehemann ins Visier ...
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited