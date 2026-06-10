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Ansakonferenz

Ansakonferenz powered by Panini (EP1) - Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"

Laola 1Staffel 3Folge 1vom 10.06.2026
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Folge 1: Ansakonferenz powered by Panini (EP1) - Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"

24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6

Die ÖFB-Legenden Andi Herzog und Toni Polster erinnern sich an ihre Erlebnisse bei Österreichs letzter Weltmeisterschaft.

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