Ansakonferenz powered by Panini (EP1) - Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 1: Ansakonferenz powered by Panini (EP1) - Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"
24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Die ÖFB-Legenden Andi Herzog und Toni Polster erinnern sich an ihre Erlebnisse bei Österreichs letzter Weltmeisterschaft.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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