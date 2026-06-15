Herzog: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978"Jetzt kostenlos streamen
Ansakonferenz
Folge 2: Herzog: "Das ist das beste ÖFB-Team seit 1978"
22 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
In dieser Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz powered by Panini nehmen die österreichischen Fußball-Legenden Toni Polster und Andreas Herzog das aktuelle Nationalteam genau unter die Lupe.
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Genre:Sport, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: laola1
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