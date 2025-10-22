Ansichtssache: Lizenz zum JagenJetzt kostenlos streamen
Ansichtssache: Die Mutterfrage
Folge 5: Ansichtssache: Lizenz zum Jagen
Der Jäger und die Tierschützerin: Der eine ist leidenschaftlicher Jäger im Salzburger Land, die andere beherzte Tierfreundin in der Wiener Großstadt. Er geht im Wald auf die Pirsch, macht Jagd auf Wild, sie geht auf die Straße, wirbt für den Schutz und das Leben der Tiere. In "Ansichtssache" lernen sie sich kennen, und erleben die Welt des jeweils anderen. Raus aus den eigenen "Bubbles", in der direkten Konfrontation, dort, wo jeder in seiner eigenen Lebenswelt und in der des anderen steht, verhandeln die beiden ihre gegensätzlichen Ansichten und Meinungen. Es geht um Jagdfieber und Tierleid, um Fleischeslust und Veganismus, um Wölfe und Artenschutz, und immer um die großen Fragen im Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
