ORF1Staffel 1Folge 6vom 13.01.2026
44 Min.Folge vom 13.01.2026

Wenn Lebenswelten getauscht und strittige Ansichten hautnah erlebt werden: Da ist Norbert, der 72-jährige Familienvater im Ruhestand aus der Thermenregion in Niederösterreich. Und da ist Matthias, der 34-jährige LGBTQ-Influencer aus der Großstadt Wien -queer, divers, engagiert. Norbert sieht die Dinge gerne und überzeugt durch die konservative Brille, ist dabei durchaus tolerant, hat aber klare Vorstellungen davon, wie ein Mensch sein soll. Matthias lebt seine Queerness, sein Anderssein emanzipiert und laut und macht sich dafür allen Ortes stark. Eine Woche lang tauchen die beiden in die Welt des jeweils anderen, gehen auf intensive Tuchfühlung und verhandeln dabei ihre gegensätzlichen Ansichten. Es geht um Ehe und Familie, ums Mannsein, Frausein oder Anderssein, um Wokeness, Gendern und Identität. Ein zwischenmenschliches Experiment mit starken Argumenten, heftigen Emotionen und überraschenden Wendungen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

