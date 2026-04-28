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Ansichtssache: Die Mutterfrage
Folge 7: ansichtssache: Meine Heimat - Meine Pflicht?
46 Min.Folge vom 28.04.2026
Zwei Österreicher, zwei Welten: Patriot und Milizsoldat Lukas trifft auf Weltbürger und Student Rocco. Während Lukas für Pflicht, Einsatz und Landesverteidigung steht, setzt Rocco auf soziales Engagement und Solidarität. Eine Woche lang tauschen sie ihre Lebenswelten. Das Experiment führt zu Konflikten, Überraschung und neuen Einsichten. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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