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Ansichtssache: Die Mutterfrage

ansichtssache: Familienbande - Fluch oder Segen

ORF1Staffel 1Folge 8vom 19.05.2026
ansichtssache: Familienbande - Fluch oder Segen

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Ansichtssache: Die Mutterfrage

Folge 8: ansichtssache: Familienbande - Fluch oder Segen

46 Min.Folge vom 19.05.2026

Verena aus Innsbruck sieht Familie als lebenslangen Rückhalt, während die Wiener Buchhändlerin Bianca bewusst auf Distanz zu ihrer Verwandtschaft lebt. Eine Woche lang tauschen die beiden ihre Lebenswelten und diskutieren offen über Nähe, Verpflichtung und Zusammenhalt. Dabei entstehen emotionale Einblicke, hitzige Debatten und überraschende Erkenntnisse. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Christian Binder

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