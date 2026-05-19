ansichtssache: Familienbande - Fluch oder SegenJetzt kostenlos streamen
Ansichtssache: Die Mutterfrage
Folge 8: ansichtssache: Familienbande - Fluch oder Segen
46 Min.Folge vom 19.05.2026
Verena aus Innsbruck sieht Familie als lebenslangen Rückhalt, während die Wiener Buchhändlerin Bianca bewusst auf Distanz zu ihrer Verwandtschaft lebt. Eine Woche lang tauschen die beiden ihre Lebenswelten und diskutieren offen über Nähe, Verpflichtung und Zusammenhalt. Dabei entstehen emotionale Einblicke, hitzige Debatten und überraschende Erkenntnisse. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Christian Binder
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