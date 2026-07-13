Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 13.07.2026: BMW E30: Die Wette
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Der BMW E30 zählt eigentlich nicht zu Ant Ansteads Favoriten. Doch nur weil ihm ein Auto nicht besonders gefällt, bedeutet das nicht, dass man mit diesem Modell kein Geld verdienen kann – im Gegenteil. Der Wagen kam 1982 auf den Markt und bildete die Grundlage für den M3. Gefahren wird er vor allem von Menschen, die gerne schnell unterwegs sind. Und wer ihn als Kind gut fand, ist heute alt genug, sich ihn leisten zu können. Ants Schrauberfreund Duncan ist ein großer Fan des E30. Aus seiner Sicht steckt in dem Fahrzeug jede Menge Potenzial. Rollt am Ende der Rubel?
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Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.