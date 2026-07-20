Austin 7: Ein fünfstelliges AutoJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 20.07.2026: Austin 7: Ein fünfstelliges Auto
44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
In den 1920er-Jahren konnten sich nur wenige Menschen ein Auto leisten. Dann brachte die Austin Motor Company den erschwinglichen Seven auf den Markt. Der Spitzname „Chummy“ leitet sich von der engen Sitzordnung in dem Kleinwagen ab. Bei Kfz-Fans genießt das Modell Kultstatus, denn sein schlichtes Design lädt geradezu dazu ein, daraus einen selbstgebauten Rennwagen zu machen. Wenn Ant Anstead in dieser Folge erfolgreich verhandelt und seine Umbauten den Geschmack der Kundschaft treffen, kann er mit dem Oldtimer beim Weiterverkauf einen fünfstelligen Betrag erzielen.
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Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.