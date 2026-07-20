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Ant Anstead: Born Mechanic

Austin 7: Ein fünfstelliges Auto

DMAXFolge vom 20.07.2026
Austin 7: Ein fünfstelliges Auto

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Ant Anstead: Born Mechanic

Folge vom 20.07.2026: Austin 7: Ein fünfstelliges Auto

44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

In den 1920er-Jahren konnten sich nur wenige Menschen ein Auto leisten. Dann brachte die Austin Motor Company den erschwinglichen Seven auf den Markt. Der Spitzname „Chummy“ leitet sich von der engen Sitzordnung in dem Kleinwagen ab. Bei Kfz-Fans genießt das Modell Kultstatus, denn sein schlichtes Design lädt geradezu dazu ein, daraus einen selbstgebauten Rennwagen zu machen. Wenn Ant Anstead in dieser Folge erfolgreich verhandelt und seine Umbauten den Geschmack der Kundschaft treffen, kann er mit dem Oldtimer beim Weiterverkauf einen fünfstelligen Betrag erzielen.

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