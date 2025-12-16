Arme Millionäre (3/4): Des Pudels KernJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre
Folge 3: Arme Millionäre (3/4): Des Pudels Kern
Adina spendet den Erlös aus dem Verkauf ihrer Designerkleider hungrigen Kindern, obwohl die Familie das Geld selbst gut gebrauchen könnte. Paul sieht sich gezwungen, einen Job als Kellner in einem Hundesalon anzunehmen. Während die Gabriels krampfhaft versuchen, sich über Wasser zu halten, frönen die Münzbergers dem dekadenten Luxus und nützen jede Gelegenheit, die Gabriels zu schikanieren. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Gregor Bloéb (Markus Münzberger) Ludger Pistor (Fritz) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias Vandieken (Christoph Münzberger) Kristian Erik Kiehling (Timo) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Gersina Bildquelle: ORF/RTL
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