Arme Millionäre (4/4): New York, New YorkJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre
Folge 4: Arme Millionäre (4/4): New York, New York
46 Min.Folge vom 16.12.2025
Der Plattenbau bekommt neue Bewohner: Familie von Thurnberg, ebenfalls durch eine Insolvenz der Armut verfallen und alte Bekannte der Gabriels. Der Besuch des prunkvollen Chrysanthemenballs gibt den beiden Familien noch einmal die Möglichkeit, in guter Gesellschaft zu feiern. Besetzung: Mit Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Gregor Bloéb (Markus Münzberger) Ludger Pistor (Fritz) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias Vandieken (Christoph Münzberger) Kristian Erik Kiehling (Timo) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Gersina Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arme Millionäre
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0