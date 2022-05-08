Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 08.05.2022
Folge 1: Alle Feierbiester bereit? Der Feierwehr-Keller und Gaudi-Garage treten an

46 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6

Eigentlich wollte Jan mit seinem Kumpel antreten, um seinen großen Traum von einem Feuerwehr-Partykeller, dem "Feierwehr-Keller" zu erfüllen. Nun springt Mama Bärbel ein. Christian und Petra richten sich eine Gaudi-Garage ein, in der zukünftig die besten Partys stattfinden sollen. Bereit für das ultimative Partykeller Battle?

