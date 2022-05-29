Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 29.05.2022
45 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12

Bei "Asbach Deutschlands bester Partykeller" ruft Comedian Markus Krebs zum Wettkampf der Feierbiester auf. In dem Heimwerker-Wettkampf treten zwei Teams im direkten Duell mit gigantischem Elan, einem verrückten Motto, viel Deko, Werkzeug und Baumaterial gegeneinander an - Partyspaß inklusive. Für den Sieg brauchen sie das beste Party-Motto, das kreativste Partygadget und Partygetränk. Am Ende kürt Profi Markus die Sieger, die sich auf ein Preisgeld von 2.500 € freuen dürfen.

Kabel Eins
