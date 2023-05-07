"Darte, Fiere, Danze" vs. "Glitzer und Glamour"Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: "Darte, Fiere, Danze" vs. "Glitzer und Glamour"
45 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
Im Ruhrgebiet wird scharf geschossen, wenn Bettina und Dieter die alte, muffige Partybude in einen coolen Dart-Schuppen umbauen. Mit viel Glitzer und Glamour geht es bei Panajotis und seinem Bruder Michael ab. Der Regenbogen-Karnevalsprinz gibt Vollgas, um seinen Keller und die Kegelbahn erstrahlen zu lassen. Achtung, es wird schräg!
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
