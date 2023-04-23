Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 23.04.2023
45 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12

Die Nordlichter Annette und Dirk würden am liebsten den ganzen Tag auf ihren zahlreichen Treckern verbringen. Und auch beim Partymachen geht nichts ohne ihre geliebten Maschinen. Deshalb soll die alte Feier-Location in einen knallharten Treckerschuppen umgebaut werden. Bei Alexandra und Sascha hingegen rufen Känguru und Koala: Die Australien-Fans geben Vollgas und verwandeln ihre Garage in eine Australische Bar. Ob das gut geht?

