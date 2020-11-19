Asphalt-Cowboys
Folge vom 19.11.2020: Der Teufelstruck
45 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Langstrecken-Flitzer statt Kühlauflieger: „Asphalt Cowboy“ Sven Julitz transportiert einen pfeilschnellen Porsche zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das Aufladen des Fahrzeugs ist eine Wissenschaft für sich. Daniela und Michel Kraemer putzen ihren Lkw derweil für eine Tour nach Trondheim heraus. Das Duo hat seinen bärenstarken Scania S650 „Lucifer“ getauft. Und Ines Böttcher legt im Kipper den Rückwärtsgang ein. Aber die Zufahrt an der Baustelle in St. Gallen hat es in sich. Dort fährt sich die Trucker-Lady beim Rangieren ein Loch in den Reifen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.