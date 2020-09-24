Asphalt-Cowboys
Folge vom 24.09.2020: Die Langhebelzugratsche
44 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12
Andreas Schubert vom Tegernsee ist ausnahmsweise innerdeutsch unterwegs. Der „Asphalt Cowboy“ soll eine Ladung Schnittholz von Bayern nach Hessen transportieren. Sven Julitz wirft ebenfalls den Motor seines Brummis an. Der Vollblut-Trucker hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung und sieht seine Ehefrau Andrea oft nur an den Wochenenden. Aber Sven ist gerne auf Achse - besonders seit er seinen Traum-Lkw fährt. Und bei Stefan Kleiß dreht sich alles um das Thema Reet. Der gebürtige Hamburger transportiert Schilfrohr und fliegt für seine Firma in die Anbaugebiete.
