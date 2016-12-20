Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chrom und Alcantara: Mike Cohnen kann es nicht fassen - sein Chef hat ihm einen nagelneuen Truck spendiert! Bei der Jungfernfahrt bricht der „Asphalt-Cowboy“ gemeinsam mit seinem Kumpel Daniel Schewe Richtung Sizilien auf. Thorsten Eckert lenkt derweil einen Tieflader-LKW zum Nürburgring. Das klingt nach einem Kinderspiel, doch am Ende entpuppt sich der Auftrag als anstrengende Nervenprobe. Unfälle, Zeitdruck und nervige Spediteure: Brummi-Fahrer Piet Hackmann ist mit den Härten des Jobs ebenfalls bestens vertraut.

