Asphalt-Cowboys
Folge vom 05.12.2019: Geld oder Leben
44 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Marc Panzer bricht mit seinem Scania Richtung Süddeutschland auf. Aber kurz nach dem Start wird der Ratinger „Asphalt-Cowboy“ durch eine Polizeikontrolle aufgehalten, die sich wegen eines alten Tachos enorm in die Länge zieht. Andreas Schubert zählt unterdessen im Stau auf der Autobahn die Lkws, die trotz des geltenden Überholverbots an ihm vorbei ziehen. Und Auswanderer David Duitser muss in Afrika eine schwere Entscheidung treffen. Denn auf der Tour nach Swasiland bekäme es der Trucker unterwegs mit Straßenblockaden und Molotow-Cocktails zu tun.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.