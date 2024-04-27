Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 27.04.2024
Österreichs Justizanstalten kämpfen mit Personalmangel und Überbelegung. Trotz einer Aufstockung bei der Justizwache in den letzten drei Jahren sind noch immer 130 Stellen offen. Warum diese nicht besetzt werden können, welche Forderungen es gibt, die Insassenzahlen zu reduzieren und wie Justizminsterin Alma Zadic (Die Grünen) darauf reagieren möchte, hat sich Benedikt Gmeiner in "Aktuell: Im Fokus" angeschaut.

