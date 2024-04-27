Im Fokus: Alma Zadić im InterviewJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 27.04.2024: Im Fokus: Alma Zadić im Interview
10 Min.Folge vom 27.04.2024
Österreichs Justizanstalten kämpfen mit Personalmangel und Überbelegung. Trotz einer Aufstockung bei der Justizwache in den letzten drei Jahren sind noch immer 130 Stellen offen. Warum diese nicht besetzt werden können, welche Forderungen es gibt, die Insassenzahlen zu reduzieren und wie Justizminsterin Alma Zadic (Die Grünen) darauf reagieren möchte, hat sich Benedikt Gmeiner in "Aktuell: Im Fokus" angeschaut.
