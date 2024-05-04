Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka im InterviewJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 04.05.2024: Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Reinhold Lopatka im Interview
11 Min.Folge vom 04.05.2024
Fast ein Vierteljahrhundert saß Othmar Karas für die ÖVP im EU-Parlament. Im Oktober 2023 hat er angekündigt, nicht mehr für die Volkspartei antreten zu wollen. Nun versucht ÖVP-Urgestein Reinhold Lopatka sein Glück bei der EU-Wahl am 09. Juni. "im Fokus"-Moderatorin Jenny Laimer hat ihn beim Wahlkämpfen begleitet.
