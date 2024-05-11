Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Aktuell

Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im Interview

ATVFolge vom 11.05.2024
Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im Interview

Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im InterviewJetzt kostenlos streamen

ATV Aktuell

Folge vom 11.05.2024: Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im Interview

11 Min.Folge vom 11.05.2024

Einst war er Journalist, nun wirft sich Helmut Brandstätter als EU-Spitzenkandidat für die Neos in den Wahlkampf. "Im Fokus"-Moderatorin Jenny Laimer hat ihn beim Werben um die Stimmen der Wähler:innen begleitet.

Alle verfügbaren Folgen