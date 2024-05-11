Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im InterviewJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 11.05.2024: Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter im Interview
11 Min.Folge vom 11.05.2024
Einst war er Journalist, nun wirft sich Helmut Brandstätter als EU-Spitzenkandidat für die Neos in den Wahlkampf. "Im Fokus"-Moderatorin Jenny Laimer hat ihn beim Werben um die Stimmen der Wähler:innen begleitet.
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4