Folge vom 25.05.2024: Im Fokus: EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky im Interview
Folge vom 25.05.2024
Seit Juli 2014 ist Harald Vilimsky für die FPÖ im Europäischen Parlament. Obwohl er bereits seit 10 Jahren im Europaparlament ein Mandat innehat, steht er dem Staatenverbund weiterhin kritisch gegenüber. Unter anderem fordert er in seinem Wahlprogramm mehr direkte Demokratie und eine Null-Toleranz bei illegalen Asylanträgen. Ob er potenzielle Wähler damit ins Boot holen kann, schaut sich "Im Fokus"-Moderatorin Jenny Laimer an.
