Im Fokus: Kampf der KleinparteienJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 16.03.2024: Im Fokus: Kampf der Kleinparteien
11 Min.Folge vom 16.03.2024
Die Bierpartei in Wien und KPÖ plus in Salzburg: Aktuell erleben die Kleinparteien in Österreich einen Höhenflug. Während die KPÖ plus bei der letzten Salzburg-Wahl 23,1 Prozent in der Hauptstadt holen konnte, können sich laut Österreich-Trend-Umfrage acht Prozent vorstellen, dass die Bierpartei in den Nationalrat einzieht.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4