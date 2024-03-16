Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Aktuell

Im Fokus: Kampf der Kleinparteien

Folge vom 16.03.2024
Im Fokus: Kampf der Kleinparteien

11 Min.

Die Bierpartei in Wien und KPÖ plus in Salzburg: Aktuell erleben die Kleinparteien in Österreich einen Höhenflug. Während die KPÖ plus bei der letzten Salzburg-Wahl 23,1 Prozent in der Hauptstadt holen konnte, können sich laut Österreich-Trend-Umfrage acht Prozent vorstellen, dass die Bierpartei in den Nationalrat einzieht.

