ATV Die Reportage
Folge vom 11.11.2020: ATV Die Reportage - 20 Jahre Katastrophe Kaprun - Das Schweigen der Männer
62 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 6
155 Menschen kamen bei dem Seilbahnunglück in Kaprun im Jahr 2000 ums Leben. In dem Fall wurden alle 16 Angeklagten freigesprochen - ein nicht vorhersehbares Unglück, so das Urteil des Gerichtes. Schlamperei, Amtsmissbrauch, gröbste Fahrlässigkeit sagen andere. Klar ist, dass durch den Unfall das Leben vieler Menschen zerstört wurde. Wie stehen die Betroffenen und involvierten Personen heute zu der Tragödie? ATV hat dieser Frage nachgespürt.
