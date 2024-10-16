ATV Die Reportage - BusreisenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 16.10.2024: ATV Die Reportage - Busreisen
Folge vom 16.10.2024
Busreisen, die einst nur von Senioren geschätzt wurden, werden nun auch bei jungen Menschen immer beliebter. Das Angebot reicht von vom Busurlaub über Motto- und Eventreisen, bis zur Busfahrt inklusive Party. Rund eine Million Österreicher nutzen jährlich eine der zahllosen Busreiseangebote. Die Reportage ist hautnah dabei und beleuchtet Vor- und Nachteile von Busreisen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
