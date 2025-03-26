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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Quick & Dirty - Hinter den Kulissen von 1€-Shops

ATVFolge vom 26.03.2025
ATV Die Reportage - Quick & Dirty - Hinter den Kulissen von 1€-Shops

ATV Die Reportage - Quick & Dirty - Hinter den Kulissen von 1€-ShopsJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 26.03.2025: ATV Die Reportage - Quick & Dirty - Hinter den Kulissen von 1€-Shops

51 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 6

Billig, billiger, am billigsten. EuroShops, Diskounter und Restpostenläden haben Österreich im Sturm eingenommen. "ATV - Die Reportage" wagt sich ins wilde Terrain der Schnäppchenwelt und trifft auf Händler, Jäger und Sparfüchse, die alle nur eines wollen: den besten Preis.

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