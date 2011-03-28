ATV Die Reportage - Dicke ÖsterreicherJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.03.2011: ATV Die Reportage - Dicke Österreicher
Folge vom 28.03.2011
Wer krankhaft dick ist, sieht in einer Magen-Operation oft den letzten Ausweg. Oft bleibt es aber nicht bei einer Magenverkleinerung - weitere Operationen folgen, wenn Ernährungsprogramme nicht genau eingehalten werden. Und selbst wenn der Gewichtsverlust nach Wunsch verläuft, erwarten die Patienten plastische Eingriffe, um Fettschürzen zu entfernen. ATV Die Reportage hat den leidvollen Weg dicker Österreicher mitbegleitet.
Produktion:AT, 2005
