ATV Die Reportage - Von Vampiren und DämonenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 04.04.2011: ATV Die Reportage - Von Vampiren und Dämonen
Sie sind zwischen dem Diesseits und dem Jenseits unterwegs, geistern durch die Nacht und beißen schöne Frauen in den Hals. Seit dem Erfolg der Twilight-Saga sind Vampire wieder in aller Munde – und sie sind beliebt wie nie zuvor. ATV Die Reportage begibt sich auf Spurensuche in Österreich. Überzeugt, dass noch immer Vampire unter uns sind, ist eine Schamanin die sich im Stephansdom in den Katakomben mit Dämonen in Verbindung setzt. Sie tut dies im Auftrag von Gabriele Hasman, die ein Buch über das rege Treiben der Dämonen im Stephansdom schreibt. Im Anschluss treffen die beiden in einem Innenhof im 1. Bezirk auf den Geist der Blutgräfin, die einst im Blut von über sechshundert ermordeten Mädchen gebadet haben soll, um sich jung zu halten. Gemeinsam mit dem Vampirologen a.o. Univ.-Prof. Dr. Rainer M. Köppl geht ATV Die Reportage Hinweisen auf historische Vampire und Pfählungen im 18. Jahrhundert nach. Die Spur führt in die Steiermark, wo eine junge Vampirin ihr Unwesen getrieben haben soll. Der Professor nimmt ein Medium auf die Suche mit, um mit dem Geist der Vampirin Kontakt aufzunehmen. Im Wiener Narrenturm, einer pathologisch-anatomischen Sammlung, untersucht Gerichtsmediziner Professor Dr. Reiter verunstaltete Körperteile und erklärt, welche Krankheiten den Mythos vom Vampir mitbegründet haben. Immer wieder muss er historische Brustknochen überprüfen und feststellen, dass an den Verstorbenen Pfählungen durchgeführt wurden. Dem Glauben der damaligen Zeit entsprechend, konnten Vampire nur durch Pfählung getötet werden...