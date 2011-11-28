Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Partneragenturen

ATVFolge vom 28.11.2011
Folge vom 28.11.2011: ATV Die Reportage - Partneragenturen

49 Min.Folge vom 28.11.2011Ab 6

Die große Liebe begegnet den wenigsten Menschen an der Supermarktkassa oder an der Bushaltestelle. Die altbewährte Methode mit Hilfe einer Partneragentur nach dem passenden Partner zu suchen, ist für viele oft der letzte Ausweg aus der Einsamkeit. ATV Die Reportage begleitet Agenturleiter bei der Auswahl eines potentiellen Kandidaten und einsame Herzen auf die ersten Dates.

