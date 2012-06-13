Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Trendsport Boxen

ATVFolge vom 13.06.2012
ATV Die Reportage - Trendsport Boxen

ATV Die Reportage - Trendsport BoxenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 13.06.2012: ATV Die Reportage - Trendsport Boxen

48 Min.Folge vom 13.06.2012Ab 12

Sie schlagen gerne zu. Runde um Runde kämpfen Boxer um einen Sieg und gegen ein K.O. Die neue Trendsportart Boxen begeistert aber auch immer mehr Amateure, die hier einen Ausgleich zum Alltag suchen. Der Sport bedeutet für sie mehr, als sich am Sandsack auszutoben. ATV Die Reportage besteigt den Ring in Österreichs Boxclubs.

Alle verfügbaren Folgen