ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Jesus Freaks

Folge vom 30.04.2012
ATV Die Reportage - Jesus Freaks

ATV Die Reportage - Jesus FreaksJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 30.04.2012: ATV Die Reportage - Jesus Freaks

49 Min. Ab 6

Unkonventionell, freakig, leidenschaftlich - so wollen die österreichischen Jesus Freaks das Leben von Jesus Christus weiterführen. Sie beten nicht nur für eine bessere Welt, sondern verstehen es auch zu feiern: bei Freakstock dem jährlichen Festival zeigt die Untergrund-Kirche mit einer "fetten Party" für Jesus ihren Spirit. ATV Die Reportage hat sich unter die alternative Glaubensgemeinschaft gemischt.

