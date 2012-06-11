Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Zivildiener

Folge vom 11.06.2012
ATV Die Reportage - Zivildiener

ATV Die Reportage - ZivildienerJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 11.06.2012: ATV Die Reportage - Zivildiener

50 Min.Folge vom 11.06.2012Ab 6

Wer sich entschließt den Wehrdienst zu verweigern, entscheidet sich für eine Arbeit im sozialen Umfeld - und lässt sich somit auf ein großes menschliches Abenteuer ein. Egal ob in Krankenhäusern, Altenheimen oder in der Behindertenbetreuung - Zivildiener leisten einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. ATV Die Reportage hat den Alltag von Zivildienern begleitet und dokumentiert die Erfahrungen der jungen Männer.

