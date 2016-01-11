ATV Die Reportage - Extremer KörperkultJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 11.01.2016: ATV Die Reportage - Extremer Körperkult
49 Min.
Folge vom 11.01.2016
Ab 6
Wir werden immer älter...und schöner. Zumindest wenn es nach den Umsatzzahlen der Beauty- und Fitnessindustrie geht. Auch hierzulande scheint ein wahrer Körperkult ausgebrochen zu sein wenn es darum geht dem gesetzten Schönheitsideal zu entsprechen. Dass kann durchaus unterschiedlich sein – genauso wie die Methoden die dafür angewendet werden. ATV Die Reportage hat Menschen begleitet die ihren Körper als Kultobjekt feiern – von der Rippenentfernung über Tattoos, Fitnessjunkies bis zum täglichen Besuch im Kosmetikstudio.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
