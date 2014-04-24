Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Obdachlose in Österreich

Folge vom 24.04.2014
47 Min.

Wie viele Obdachlose in Österreich auf der Straße leben, kann nur geschätzt werden. Denn viele Menschen, die keine Wohnung haben und auch keine Hilfs-Einrichtungen aufsuchen, werden statistisch nie erfasst. Tatsache ist aber, dass die Betroffenen immer jünger werden. Letzte Chance für viele wohnungslose Menschen sind Notschlafstellen.

