Folge vom 24.04.2014: ATV Die Reportage - Obdachlose in Österreich
47 Min.Folge vom 24.04.2014Ab 6
Wie viele Obdachlose in Österreich auf der Straße leben, kann nur geschätzt werden. Denn viele Menschen, die keine Wohnung haben und auch keine Hilfs-Einrichtungen aufsuchen, werden statistisch nie erfasst. Tatsache ist aber, dass die Betroffenen immer jünger werden. Letzte Chance für viele wohnungslose Menschen sind Notschlafstellen.
