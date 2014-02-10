ATV Die Reportage - NachtwächterJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 10.02.2014: ATV Die Reportage - Nachtwächter
49 Min.Folge vom 10.02.2014Ab 6
Traditionelle Aufgabe eines Nachtwächters war es, vor Dieben oder Feuer zu warnen. Heute sind Nachtwächter meist ausgebildete Sicherheitsfachleute. Sie übernehmen beispielsweise auch den Revierwachdienst und die Bewachung von Sicherheits- und Werttransporten. Zu den nächtlichen Aufgaben gehören also Fahrzeugkontrollen, Streifendienst und Kontrollgänge, Gefahrenanalyse und Überwachungsaufgaben.
