Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Nachtwächter

ATVFolge vom 10.02.2014
ATV Die Reportage - Nachtwächter

ATV Die Reportage - NachtwächterJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 10.02.2014: ATV Die Reportage - Nachtwächter

49 Min.Folge vom 10.02.2014Ab 6

Traditionelle Aufgabe eines Nachtwächters war es, vor Dieben oder Feuer zu warnen. Heute sind Nachtwächter meist ausgebildete Sicherheitsfachleute. Sie übernehmen beispielsweise auch den Revierwachdienst und die Bewachung von Sicherheits- und Werttransporten. Zu den nächtlichen Aufgaben gehören also Fahrzeugkontrollen, Streifendienst und Kontrollgänge, Gefahrenanalyse und Überwachungsaufgaben.

Alle verfügbaren Folgen