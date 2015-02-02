Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 02.02.2015

Es gilt als das älteste Gewerbe der Welt, jeder kennt es, aber die wenigsten geben zu, die Dienste der Damen zu nutzen. ATV Die Reportage hat sich in der Luxus-Erotik-Szene ein Bild gemacht, Clubs in Wien und Salzburg besucht und Escortgirls begleitet.

