ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Parkplatzkrieg

Folge vom 17.06.2013
ATV Die Reportage - Parkplatzkrieg

ATV Die Reportage - ParkplatzkriegJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 17.06.2013: ATV Die Reportage - Parkplatzkrieg

49 Min.
Ab 6

Der Kampf um den Parkplatz treibt die Emotionen von Falschparkern, Nörglern und Abschleppfahrern hoch. Denn Stellplätze sind rar und die Kosten dafür hoch. Garagenbesitzer scheinen die großen Gewinner der Situation zu sein. ATV Die Reportage hat sich auf den Kriegsschauplatz der Auto-Parker begeben.

