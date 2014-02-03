ATV Die Reportage - Hinter den Kulissen von SchönbrunnJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 03.02.2014: ATV Die Reportage - Hinter den Kulissen von Schönbrunn
48 Min.Folge vom 03.02.2014Ab 6
Das berühmte goldgelbe Schloss und seine aufwendig gestalteten Gärten sind für viele Wienbesucher ein Highlight. ATV Die Reportage gewährt einen Blick hinter die Kulissen einer der beliebtesten Touristenattraktionen Österreichs und zeigt das rege Treiben rund um das Schloss.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen