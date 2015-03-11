ATV Die Reportage - HüttenwirteJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 11.03.2015: ATV Die Reportage - Hüttenwirte
Folge vom 11.03.2015
Fast 500 Hütten und deren Wirte sorgen in Österreich dafür, dass müde Wanderer auch noch im Hochgebirge ihren Hunger und Durst stillen können. Die Erhaltung und Bewirtschaftung der Hütten ist mitunter enorm arbeits- und kostenintensiv. Noch dazu werden die Gäste immer wählerischer. Moderne Technik und Millioneninvestitionen machen es möglich, dass selbst im ewigen Eis die Gäste nicht auf Luxus und WLAN verzichten müssen. Doch die schönste und bestausgestattete Hütte wird nicht funktionieren, ohne ihre Seele: den Hüttenwirt.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
