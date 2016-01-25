ATV Die Reportage - Das Geschäft mit der neuen MedizinJetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.01.2016
Wer würde nicht alles versuchen, um gesund zu werden? Insbesondere Krebspatienten suchen neben Bestrahlung, Operation oder Chemotherapie nach alternativen Behandlungsmethoden. In Wien kämpft Dr. Kleef mit Hyperthermie gegen den Krebs. Aus aller Welt strömen Patienten dafür in seine Praxis. Während in der Schulmedizin aus Sicht von Dr. Zizenbacher vornehmlich die Symptome statt der Ursache behandelt werden, geht die Medizinerin sprichwörtlich den Wurzeln auf den Grund.In seiner Kärntner Praxis hat sich der Schulmediziner Dr. Steiner der Holopathie verschrieben. In Graz behandelt der niedergelassene Arzt Dr. Bielau seine Klienten als Ganzheitsmediziner. Er setzt in seinen Behandlungen stark auf die Wirkung der Selbstheilungskräfte der Menschen. Jeder Fall ist anders...