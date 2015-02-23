ATV Die Reportage - Extreme ErnährungsformenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.02.2015: ATV Die Reportage - Extreme Ernährungsformen
Sie ernähren sich von Gras, Müll oder wie in der Steinzeit - immer mehr Österreicher neigen zu extremen Ernährungsformen. Gleichgesinnte zu finden ist oft nicht leicht und Familie, Partner und Freunde werden zur Ernährungsumstellung angeregt. ATV Die Reportage hat Österreicher gefunden, die konsequent einen alternativen Lebensweg gehen und dadurch zum Ausdruck bringen "Du bist was Du isst!".
