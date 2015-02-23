Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Extreme Ernährungsformen

48 Min.Folge vom 23.02.2015Ab 6

Sie ernähren sich von Gras, Müll oder wie in der Steinzeit - immer mehr Österreicher neigen zu extremen Ernährungsformen. Gleichgesinnte zu finden ist oft nicht leicht und Familie, Partner und Freunde werden zur Ernährungsumstellung angeregt. ATV Die Reportage hat Österreicher gefunden, die konsequent einen alternativen Lebensweg gehen und dadurch zum Ausdruck bringen "Du bist was Du isst!".

