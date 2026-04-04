Staffel 1Folge 1vom 04.04.2026
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Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi
Folge 1: Auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi
27 Min.Folge vom 04.04.2026
Franziskus von Assisi, einst reicher Kaufmannssohn, wird zum Heiligen und Gründer eines Bettelordens. Peter Beringer erkundet die Orte dieser Wandlung und Menschen, die seine Spiritualität heute leben. Die Weihnachtskrippe verdeutlicht: Franziskus machte Glauben greifbar – schlicht und berührend. Bildquelle: ORF/Metafilm
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