Hochzeit mit Schaum vorm MundJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Hochzeit mit Schaum vorm Mund
45 Min.Ab 12
Bernhard bricht am Steuer seines Pkws bei voller Fahrt zusammen, sein vorbestrafter Beifahrer gerät in Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. - Metzgergeselle Pjotr hat sich angeblich an der Knochensäge verletzt, doch für den Arzt sieht die Wunde nach einer Stichverletzung und nicht nach einem Arbeitsunfall aus. Was verschweigt er? - Eine verletzte 72-Jährige im Bademantel wird am Rastplatz gefunden und verweigert jede Aussage. Die Spezis kommen ihrem Geheimnis auf die Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1