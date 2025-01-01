Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Das Mitbringsel
44 Min.Ab 12
Ein schwerer Autounfall auf einer Landstraße hält die Spezialisten in Atem. Plötzlich wird der Rettungswagen entführt - samt Patientin. - Eine Frau findet ihren Mann bewusstlos in der Gartenhütte neben einem Heizstrahler kauernd und bringt ihn in die Notaufnahme. Er kann seine Beine nicht mehr bewegen. Sollte er aus dem Weg geschafft werden?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1