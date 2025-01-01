Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 10Folge 32
44 Min.Ab 12

Eine Frau bringt ihre nackte und panische Schwester in die Klinik. Sie scheint einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen zu sein. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand. Derweil sehen sich die Beamten in dem Hotel um, in dem sich die Frau aufgehalten hat. Dort stoßen sie auf einen weiteren Verletzten. - Gerade als die Zollbeamten in einem Kosmetikstudio Mindestlöhne kontrollieren, wird ein Paket aus China geliefert, und prompt nimmt das Unheil seinen Lauf ...

SAT.1
