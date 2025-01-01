Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Stiller Alarm

SAT.1Staffel 10Folge 28
Stiller Alarm

Stiller AlarmJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 28: Stiller Alarm

44 Min.Ab 12

Ein zusammengeschlagener Vater sucht händeringend nach seinem Sohn, während ein Taxi stillen Alarm ausgelöst hat: Warum und von wem wurde der Achtjährige entführt? - Lars bringt eine 15-jährige Alkoholisierte in die Notaufnahme und behauptet, sie nicht zu kennen. Dabei ist das Teenie-Mädchen die kleine Schwester seiner Ex ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen