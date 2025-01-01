Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Stiller Alarm
44 Min.Ab 12
Ein zusammengeschlagener Vater sucht händeringend nach seinem Sohn, während ein Taxi stillen Alarm ausgelöst hat: Warum und von wem wurde der Achtjährige entführt? - Lars bringt eine 15-jährige Alkoholisierte in die Notaufnahme und behauptet, sie nicht zu kennen. Dabei ist das Teenie-Mädchen die kleine Schwester seiner Ex ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
